Başkan Yaman, Bayırköy Göletinde İncelemede Bulundu

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Bayırköy göletinde incelemelerde bulundu.



İncelemeleri sonrası bir açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Belediye Meclis üyelerimiz ve encümen arkadaşlarımızla yapımı devam eden Bayırköy göletimizde incelemelerde bulunduk. Yapım işi bittikten sonra belediyemiz tarafından yapılmasını düşündüğümüz tesisler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK