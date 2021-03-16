Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile kuraklığa çözüm
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Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile kuraklığa çözüm

16.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:32
Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile kuraklığa çözüm

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile DSİ ekiplerince sulama kanalında yapılan onarım çalışması sonrası kırsal mahallelerdeki toprak, suyla buluştu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın girişimleri ile DSİ ekiplerince sulama kanalında yapılan onarım çalışması sonrası kırsal mahallelerdeki toprak, suyla buluştu.

Verimli topraklarıyla tarımda ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanan Akçakale'de kuraklık nedeniyle yaşanan su sorunu Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile çözüm buldu. Yalçınkaya'nın girişimleri ile ilçeye bağlı Pekmezli Kırsal Mahallesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından cazibe sulama kanalında bakım, onarım ve temizlik yapılarak bölge çiftçisine su verilmeye başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Yalçınkaya sulama sorunun büyük oranda çözüme kavuşturulacağını müjdeleyerek, "Bu yüzyılın felaketi yaşanıyor. Yıllardan sonra en uzun kuraklık Burada çiftçi çok zor durumda. DSİ'nin gayretleri, bölge müdürlüğümüzün çabalarıyla ana sulama kanalının kırık yerlerini onarıyoruz. Kendilerinin de gayreti ile inşallah ana kanal çalışacak. Çiftçi bu zor süreci DSİ'nin gayretleri ile Fırat'ın sularıyla, cazibe sulama ile atlatacak. Biz öncelikle DSİ Bölge Müdürümüze, Devlet Su İşleri teşkilatına, çalışanlarına tek tek teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalarından dolayı da minnettarız. İnşallah yakın bir tarihte bu ana kanalda ciddi bir iyileştirme olacak ve buradaki sulamaların büyük bir kısmı giderilecek. Çiftçimize hayırlı olsun" dedi.

Yalçınkaya, ekiplere belediye olarak üstlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirterek bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile kuraklığa çözüm
Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ile kuraklığa çözüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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