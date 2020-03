Başkan Yalçınkaya; hiç bir şey sağlığımızdan önemli değil evde kal çağrısına uyalım Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçe halkından zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi "Evde kal" çağrısı yaptı.

Başkan Yalçınkaya, Halkımız evdeyken, sokakta çöplerimiz alınıyor, suyumuz akıyor, özellikle sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak hastalarımıza bakmaya devam ediyor, polisimiz, jandarmamız 24 saat nöbet tutuyor. Dedi.

Hiç bir şey sağlığımızdan önemli değil. Kimseyle temas etmeden kimseye bu hastalığı bulaştırmadan bu kısa dönemi inşallah birlikte aşacaklarını vurgulayan başkan Yalçınkaya,"Bütün Dünyayı etkisi altına alan yeni COVID-19 salgını dünyayı kuşatmış durumdadır bir tek çıkış yolu var. Sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri Sağlık Bakanımızın açıklamaları, doktorlarımızın çalışmaları ile kendimizi her şeyden tehcir edemeye ve bir arada olmamaya gayret edeceğiz.Bu işe mecbur olmadan kendimiz uğraşacağız. Bu salgın esnasında vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Şu anda hasta olan ve tedavileri süren bütün hastalarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. Biz belediye olarak her türlü çalışmayı ve temizliği dezanfekte yapmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz hastanemiz, kaymakamlığımız ve toplu olarak kullanılan alanları temizlemek belediye ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor, bu konuda hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. İnşallah en yakın zamanda maske dağıtımına başlayacağız. Belediye olarak elimizden çalışmaların fazlasını yapmaya çalışacağız. Her şeyin başı sabır sabırla bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hastaneye mümkün olduğu kadar gitmeyelim acil bu vakaların dışında hiç kimse hastanelere gitmesin hastanemizi ve doktorlarımızı serbest bırakalım ki onlar daha rahat bir çalışma ortamında olsunlar. Bu noktada bütün hemşerilerime evde kal çağrısına uymalarını rica ediyorum. Hiç bir şey sağlığımızdan önemli değil. Kimseyle temas etmeden kimseye bu hastalığı bulaştırmadan bu kısa dönemi inşallah birlikte aşacağız hepinize sağlık sıhat ve saadetler diliyorum."dedi

Kaynak: Bültenler