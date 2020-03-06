Başkan Yalçınkaya: Hedefimiz, Eğitimde Akçakale'yi üst sıralara taşımak

06.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:51

Gençlerin eğitimi için çalıştıklarının altını çizen Başkan Yalçınkaya, hedeflerinin eğitimde Akçakale'yi üst sıralara taşımak olduğunu söyledi.

Temel ve sosyal belediyecilik çalışmaları ile Akçakale halkının gönlüne taht kuran Başkan Mehmet Yalçınkaya, gençlerin eğitimi için de var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Üniversite hazırlık kursları, seminerler, eğitimler ve çeşitli kurslar ile gençlere destek sağlayan Başkan Yalçınkaya, Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Rihle Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneği iş birliği ile temini sağlanan 7/24 İlm-i Hal Kitabını öğrencilere dağıtan Başkan Yalçınkaya, gençlere tecrübelerini de aktardı. Öğrenciler ile sohbet ederek, merak ettiği soruları da yanıtlayan Başkan Yalçınkaya, gençlerden umutlu olduğunu ve bugünün gençlerinin yarınları inşa edeceğini söyledi.

Başkan Mehmet Yalçınkaya, öğrenciler ve okul yönetimi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İmam hatipler, Türkiye için çok önemli ve Türkiye'mizin geleceğinde de söz konusu olan bir eğitim kurumudur. Burada hep genç kızlarımız var. Türkiye'mizin esas temel taşı annelerimizdir. Uluslararası İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Menekşe Çalık kardeşimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki eğitim sıralamasında Şanlıurfa'mızın sonuncu ve ilimizde de ilçemiz Akçakale sonuncu sırada.Bunu üzülerek söylüyorum. Bu kardeşlerimize ben şunu söylüyorum; biz sonuncu değil, birinci olacağız. Bunun moralini vermeye geldik. Bunu başaracağımıza ben inanıyorum. Bu genç kardeşlerimize daha iyi bir gelecek ve bir meslek sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dershanemizle, seminerlerimizle, eğitim koçlarımızla bu eksiği gidermeye çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki; önümüzdeki süreçte il genelinde eğitim noktasında Akçakale'miz iyi bir yerde olacaktır. Bu genç kardeşlerimizle, öğrencilerimiz buna inansınlar. Bizim hedefimiz; bu 5 yıl içerisinde bu genç kardeşlerimize dokunup, onların yalnız olmadığını hissettirmek. Bu iş belediyenin işi değil ama bu eksikliği çok büyük çapta gördüğüm için eğitimcilerle, belediyeyle, devletin imkanlarının hepsini seferber edip bu genç kardeşlerimizin yanında olacağız. Bizim anlattıklarımız, bu genç kardeşlerimizin geleceği içindir. Bu kardeşlerimizin geleceği parlak olursabiz yarın mezarda bile olsak huzur içerisinde uyuyacağız. Bir mesuliyetin idraki içerisindeyiz ve bunu genç kardeşlerimize anlatıyoruz."

Kaynak: Bültenler