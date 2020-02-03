Başkan Yalçınkaya hafta başı esnaf ziyareti ile başlıyor

03.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:45

Başkan Yalçınkaya esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Her hafta başı iş yerlerini ziyaret eden Başkan Yalçınkaya esnafın sorun ve önerilerini yerinde dinledi. Hemşerileriyle de sohbet edip çay içen Başkan Yalçınkaya, amacının vatandaşla birlik ve bütünlük içerisinde olmak olduğunu söyledi.

Esnafın yanı sıra yoldan geçen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yalçınkaya, esnaf ve vatandaşa yapılan hizmetleri aktararak, Akçakale de yaşayan ve çalışan tüm vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

AKÇAKALE SINIR KAPISI 20 GÜNDÜR TİCARİ FAALİYETLERE AÇIK

Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Her hafta başı pazartesi ilçe esnafı ile görüşüyor, konuşuyor, dertleşiyor, onların sorunlarını dinliyoruz. Dedi.

Başkan "Akçakale nin en büyük sorunu Akçakale sınır kapısının çok geniş manada çalışması burada ticari hayatın canlanması işlerin O manada düzelmesi gerekir, Biz de bu konuda çaba gösteriyoruz. Kapımız Bugün 20 gündür ticari faaliyetlere açık inşallah önümüzdeki Yaz mevsiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de 10 ilçe 100 binlik, 200 köy 2 binlik Bu şekilde bir yapılanma ve 30 milyar dolar harcama olursa, bunun Merkezi Akçakale olacak. Ümit ediyoruz ki bu Suriye'nin yaraları sarılır Akçakale de bu 9 yılın çektiği acısını Ticaret yaparak iş yaparak sahada kendini göstererek esnafıyla çiftçisi ile bütün yaşayan ile inşallah kaderi değişir. Sorunlar var bu sorunlar var tabii biz de görüyoruz bir günde bu sorunların çözülmesi mümkün değil biz gecemizi gündüzümüze katıp Akçakale daha müreffeh sınırda Yıldız bir ilçe olması için bütün gayretimiz israf ediyoruz." Şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: Bültenler