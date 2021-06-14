Başkan Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla buluşmalarını sürdürüyor
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Başkan Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Yalçınkaya esnaf ve vatandaşla buluşmalarını sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Başkan Yalçınkaya bu kez Ceylanpınar Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Yalçınkaya esnafın öneri ve taleplerine kulak verdi. Başkan Yalçınkaya'ya ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcısı Halef Karataş eşlik etti.

Talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimatlarda bulunan Başkan Yalçınkaya vatandaşlarla da sohbet ederek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Bültenler

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