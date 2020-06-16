Başkan Yalçınkaya'dan müjde üstüne müjde
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Başkan Yalçınkaya'dan müjde üstüne müjde

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Akçakale Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Yalçınkaya'dan müjde üstüne müjde
16.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:35

Akçakale Belediyesi kültür merkezi ikinci katında kurulan Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve beraberindeki, Meclis Başkan vekili Şerif Bozkurt, meclis üyeleri İsa Altuntaş ve Cuma Yıldık yetkililerden bilgi aldı.

İlçemizde en çok ihtiyaç duyulan bir kurumun faaliyet geçmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Akçakale belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Vatandaşlarımız artık başka ilçelere gitmek zorunda değil. İşlemlerini doğrudan burada yapacaklar. Devletimizin birçok sosyal yardımı var ve ilçemizde bu yardımları hak eden bireylere ivedi bir şekilde yetiştirilmesi için çalışmalar yapılacak. Vatandaşlarımızın müracaatları alınmaya başlandı. Dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Merkez çocuk, genç, kadın-erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sunuyor.

VATANDAŞLARIMIZ BAŞKA İLÇEDEN HİZMET ALMASINA GEREK KALMADI.

Başkan Yalçınkaya burada yaptığı açıklamada,"Sosyal hizmetler merkezi bir ilçenin olmazsa olmazı seçim çalışmalarımız sırasında burada çok büyük sıkıntılar vardı bu konuda başka bir ilçeden hizmet alınıyordu vatandaşlarımız hizmeti almak için çok büyük zorluklar yaşıyordu. Biz belediye olarak kültür merkezinde müdürlük kurulması için yer tahsis ettik. Burada çalışmalar başladı. Artık vatandaşlarımız başka ilçeden hizmet almasına gerek kalmadı. Kendi ilçesinde kendi evinde bu güzel kadro ile hizmet etmeye devam ediyorlar Akçakale'ye ve buradan hizmet alacak vatandaşlarımıza hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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