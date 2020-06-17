Başkan Yalçınkaya'dan (lgs) sınavı öncesi öğrencilere moral motivasyon ziyareti Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya, 20 Haziran Cumartesi günü Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencileri tek tek ziyaret ederek deneme sınavı kitapçıkları ve hijyen seti hediye etti. Çocuklara başarılar diledi.

Çocuklarımız geleceğimizin ve ülke geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan başkan Yalçınkaya, "Ben görevim icabı çocuklarımın geleceğine katkı yapmakla kendimi sorumlu hissediyorum. Zira eğitimin telafisi yoktur. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız dünya standartlarında bilgi ve donanıma sahip olmalıdır"dedi.

Göreve geldiği günden bu güne her platformda eğitime verdi önemi vurgulayan başkan Yalçınkaya, Öğrenciler bu memleketin kaderini değiştirecek, onlar Akçakale'yi değiştirecek, onlar buradaki insanların makus talihini değiştireceklerini söyledi."seçimden sonra ilk ele aldığımız eğitim Türkiye'de en geri kalan yer burası maalesef çocuklar zeki fakat sahipsizlikten yollarda perişan oldu. Biz dershaneyle, derslerle internet üzerindeki yayınlarla bu genç kardeşlerimize destek verdik ve vermeye devam edeceğiz görev başında olsak veya olmasak bu gençlere sahip çıkacağız her türlü maddi manevi, kitap desteği vereceğiz ki bu çocuklar bir yerlere gelsinler onlar buranın kaderini değiştirecek onlar Akçakale'yi değiştirecek onlar bu insanların bu makus talihini yenecek ben ona inanıyorum."ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler