Başkan Yalçınkaya'dan esnaf ziyareti
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Başkan Yalçınkaya'dan esnaf ziyareti

Başkan Yalçınkaya'dan esnaf ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnaf ve vatandaşla buluşmalarını sürdürüyor. Her fırsatta ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Başkan Yalçınkaya, bu kez Ceylanpınar Caddesi üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Yalçınkaya, esnafın öneri ve taleplerine kulak verdi. Başkan Yalçınkaya'ya ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcısı Halef Karataş eşlik etti.

Talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimatlarda bulunan Başkan Yalçınkaya, vatandaşlarla da sohbet ederek bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Başkan Yalçınkaya'dan esnaf ziyareti
Başkan Yalçınkaya'dan esnaf ziyareti
Başkan Yalçınkaya'dan esnaf ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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