Başkan Yalçınkaya beton yol çalışmalarını denetledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yalçınkaya beton yol çalışmalarını denetledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Şanlıurfa yolu Sevimli, şeketetepe mahalleri arasında devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Başkan Yalçınkaya beton yol çalışmalarını denetledi
23.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:54

Akçakale Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda hummalı çalışmalar yürüten ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Devam eden Şanlıurfa yolu, Sevimli, Şekertepe arası beton yol çalışmalarını inceleyen Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya mahalle muhtarı ve yükleyici firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu tür Çalışmaları ilçenin bütün mahallerinde yapmayı hedeflemeyi düşündüklerini ifade eden başkan Yalçınkaya, uzun ömürlü beton yol çalışmaları kapsamında yolların hem kalitesi arttırılırken hem de 25 yıllık kalıcı çözümler üreteceğini söyledi.

Devam eden beton yol çalışmaları ile ilgili Sevimli Mahalle muhtarı Halil Bozkurt,Emegi geçen herkese teşekkür etti."Yıllardır yapılmayan bozuk yollarımız Sayın belediye başkanımız Mehmet Yalçınkaya sayesinde yapılıyor. Bütün emeği geçen başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ederim."

HEDEFİMİZ HER GÜN YAPILIP BOZULAN DEĞİL KALICI ESERELER BIRAKMAK

Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ise,"Akçakale'nin en büyük köyü olan sevimli köyü çok önemli bir yerleşim alanı yol geçmişte asfalt maalesef bu yumuşak zeminde asfalttan sonuç alamadık. Ama Akçakale'de ilk olarak bütün köylerin içerisinde 9 km beton yolu buraya verdik. Büyükşehir belediye başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gayreti ile inşallah Urfa da bundan sonra bütün yolları beton asfalt olarak düşünüyoruz çünkü klasik asfalt çok kısa ömürlü oluyor kışın bozuluyor bütün hizmetlerde aksıyor bunu dikkate alıp inşallah bu bir başlangıç Akçakale de sevimliden başladık. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah diğer köylere de tekabül edecek. Sevimliden sonra bu hizmeti alacaklar. Yıllarca dayanacak bir yol her gün yapılıp bozulan değil kalıcı esereler kalıcı yollar yapmak lazım bu bir başlangıç bütün köy halkına ekip arkadaşlarımıza büyükşehir belediye başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hayırlı olsun inşallah güzel günlerde güzel işlerde kullanmayı nasip etsin inşallah."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Haber
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
Samsun'da şarampole yuvarlanan araç hurdaya döndü
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Eşini bıçaklayıp tutuklanan koca: Gençliğim buralarda bitecek, pişmanım
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Cevdet Yılmaz Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Başkan Yalçınkaya beton yol çalışmalarını denetledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:54:50. #1.15#
title