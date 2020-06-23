Başkan Yalçınkaya beton yol çalışmalarını denetledi Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Şanlıurfa yolu Sevimli, şeketetepe mahalleri arasında devam eden beton yol çalışmalarını inceledi.

Akçakale Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda hummalı çalışmalar yürüten ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Devam eden Şanlıurfa yolu, Sevimli, Şekertepe arası beton yol çalışmalarını inceleyen Akçakale belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya mahalle muhtarı ve yükleyici firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu tür Çalışmaları ilçenin bütün mahallerinde yapmayı hedeflemeyi düşündüklerini ifade eden başkan Yalçınkaya, uzun ömürlü beton yol çalışmaları kapsamında yolların hem kalitesi arttırılırken hem de 25 yıllık kalıcı çözümler üreteceğini söyledi.

Devam eden beton yol çalışmaları ile ilgili Sevimli Mahalle muhtarı Halil Bozkurt,Emegi geçen herkese teşekkür etti."Yıllardır yapılmayan bozuk yollarımız Sayın belediye başkanımız Mehmet Yalçınkaya sayesinde yapılıyor. Bütün emeği geçen başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ederim."

HEDEFİMİZ HER GÜN YAPILIP BOZULAN DEĞİL KALICI ESERELER BIRAKMAK

Akçakale Belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya ise,"Akçakale'nin en büyük köyü olan sevimli köyü çok önemli bir yerleşim alanı yol geçmişte asfalt maalesef bu yumuşak zeminde asfalttan sonuç alamadık. Ama Akçakale'de ilk olarak bütün köylerin içerisinde 9 km beton yolu buraya verdik. Büyükşehir belediye başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün gayreti ile inşallah Urfa da bundan sonra bütün yolları beton asfalt olarak düşünüyoruz çünkü klasik asfalt çok kısa ömürlü oluyor kışın bozuluyor bütün hizmetlerde aksıyor bunu dikkate alıp inşallah bu bir başlangıç Akçakale de sevimliden başladık. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah diğer köylere de tekabül edecek. Sevimliden sonra bu hizmeti alacaklar. Yıllarca dayanacak bir yol her gün yapılıp bozulan değil kalıcı esereler kalıcı yollar yapmak lazım bu bir başlangıç bütün köy halkına ekip arkadaşlarımıza büyükşehir belediye başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hayırlı olsun inşallah güzel günlerde güzel işlerde kullanmayı nasip etsin inşallah."

Kaynak: Bültenler