Başkan Yalçınkaya, Akçakale'yi kalkındırıyor

26.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:50

Alkaş, "istihdama yönelik neler yapılabilir" konusunda ilçedeki kadınlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Başkan Mehmet Yalçınkaya, iş adamı Avi Alkaş, Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tarkan Öztekin, iş insanı Sevda Karaali, Adıyaman Kahta Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Emine Kardeş ve Akçakaleli kadınlar katıldı. Dünyaca ünlü birçok AVM'nin yapımında öncülük eden Avi Alkaş, Akçakale'de kadınların istihdamı konusunda gerekli yatırımların yapılacağı müjdesini verdi. Alkaş, sınırın sıfır noktasında olan kadınların bir an önce kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak kendilerine özgüven oluşturmaları için gerekli yatırımları yapacağını belirtti.

İş adamı Avi Alkaş, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın başkanımın değerli ağırlamasıyla birlikte bugün Akçakale'de bulunmaktan ziyadesiyle mutlu oldum inşallah Türkiye geneli alışveriş merkezlerimizde buradaki bayanlar üretecekleri eserleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamak için elimizden gelen yardımları yapacağız" dedi.

İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK.

Başkan Mehmet Yalçınkaya ise istihdama yönelik çalışmaların devam edeceğinin altını çizerek, "Akçakale'de ciddi yatırımlarımız var inşallah yakın bir tarihte bunların hepsi işler hale gelecek ve insanların hayatını bir şekilde dokunacak fakat esas ciddi sorun işsizlik, istihdam ekmek, aş bunlarla ilgili sağ olun Avi Bey iş adamı yatırımcı bu işlerinde duayeni bir arkadaşımız gönlünü aklını ve aklını koydu ben inanıyorum ki; Akçakale özellikle hanımlar babında çok ciddi yatımlar olacak herkes akşam evine bir ekmek bir huzur gelecek bu çalışmalarla inşallah" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçınkaya, program sonrası iş adamı Avi Alkaş'a plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler