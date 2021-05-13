Başkan Yalçın videokonferansla bayramlaştı
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Başkan Yalçın videokonferansla bayramlaştı

Başkan Yalçın videokonferansla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye çalışanlarıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye çalışanlarıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle bu yıl da yüz yüze bayramlaşma gerçekleştirilemeyince Talas Belediyesi çalışanları arasında bayramlaşma yine videokonferans üzerinden yapıldı. Belediyede görev yapan başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlarla sıcak ve samimi bir ortamda bayramlaşma gerçekleştiren Başkan Yalçın, herkesin ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Bağlantı sağlanan tüm personel ile tek tek sohbet edip bayramlarını kutlayan Başkan Yalçın, yakından ilgilendiği çocuklara bayram harçlığı sözü vermeyi de ihmal etmedi.

Bayramlaşmaya katılan personele hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, "Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah, koronavirüs sıkıntısından kurtulmuş olarak huzur ve afiyetle yenilerine kavuştursun. Belediye olarak yoğun bir Ramazan geçirdik. Herkes üzerine düşeni hakkıyla yerine getirdi. Yüzümüzün akıyla çıktık çok şükür. Emek veren, katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yalçın sözlerini, "Bayramın, başta Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünde zulmün ve sıkıntının yaşandığı tüm beldelere ve insanlığa huzur getirmesini diliyorum" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

Başkan Yalçın videokonferansla bayramlaştı
Başkan Yalçın videokonferansla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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