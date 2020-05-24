Başkan Yalçın video konferansla bayramlaştı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye çalışanlarıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye çalışanlarıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl her şeyiyle farklı bir bayram yaşanırken Talas Belediyesi de personel bayramlaşmasını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Belediyede görev yapan başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlarla sıcak ve samimi bir ortamda bayramlaşma gerçekleştiren Başkan Yalçın, herkesin ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini diledi.

Bağlantı sağlanan tüm personel ile tek tek sohbet edip bayramlarını kutlayan Başkan Yalçın, çocuklara bayram harçlığı sözü vermeyi de ihmal etmedi.

Bayramlaşmaya katılan personele hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, "Ramazan insanın ruh şölenidir ayrıca insan tekamülünde, ruhun yücelmesinde bir mekteptir. Bayram da o mektebin icazetnamesinin alındığı gündür. Allah bizleri beratını alanlardan eylesin. Allah hizmetinizi kabul etsin. Zaten Cenab-ı Allah bir kulunu severse insanlara hizmette değerlendirirmiş. Ne mutlu bize, insanlara hizmet etme fırsatı buluyoruz. Dünya ve ahiretimiz mamur olsun. Nice bayramlarda görüşmek ve buluşmak üzere sağlıklar diliyor, hepinizi gönlünüzden öpüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA