Başkan Yalçın, vatandaşlarla online "Beyaz Masa" toplantısına katıldı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medya üzerinden başlattığı "Başkan Beyaz Masada" uygulaması ile vatandaşlarla buluştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medya üzerinden başlattığı "Başkan Beyaz Masada" uygulaması ile vatandaşlarla buluştu.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da başkan yardımcılarıyla takipçilerinin karşısına geçen Yalçın, hem sohbet edip kitap tavsiye etti hem de istek ve taleplere cevap verdi.

Programa katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yalçın, gelen istek ve taleplerin belediye hizmetlerine yön vermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA