Başkan Yalçın, Tiftik ve Yapağı Kooperatifi yöneticileriyle toplantı düzenledi

23.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:54

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tiftik ve Yapağı Kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldi.

İlçe merkezinde düzenlenen toplantıya, Tarım Orman Bakanlığı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Teknik Koordinatörü Dr. Hasan Hüseyin Şenyüz, Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Sedat Behrem, Eğitim Yayım Bölüm Başkanı Ezgi Odabaş, Güdül Tiftik ve Yapağı Kooperatifi Başkanı Süleyman Kalkan ve üyelerle birlikte vatandaşlar katıldı.

Başkan Yalçın, yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 70 bin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığını belirterek, "Sayın kooperatif başkanının da belirttiğine göre yıl bazında 50 ton tiftik alımının gerçekleşmiş olduğunu öğrendik. Bunu işleyip piyasaya vermek daha önemli, bunun için de ilçe merkezine işleme tesisi kurulması bizce de önemli." dedi.

Yapılan toplantıda, Güdül Tiftik ve Yapağı Kooperatifinin üreticinin sorunlarını giderilmesi, ilçe merkezine tiftik yıkama ve işleme tesisinin kurulması yönünde görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA