Başkan Yalçın tarıma katkılarını anlattı
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Başkan Yalçın tarıma katkılarını anlattı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tarafından tele konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Başkan Yalçın tarıma katkılarını anlattı
29.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:00

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu tarafından tele konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı. Başkan Yalçın burada, ilçe genelinde yaptıkları tarımsal faaliyetleri anlattı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Aksu'nun yanı sıra Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve Baki Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları, bakanlık genel müdürleri ve oda başkanları katıldı.

Talas'ta yapılan tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın çitçinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "İlçemiz topraklarının %80'i tarım alanı. Yaklaşık 455 bin dekar alan işleniyor. Biz de bu toprakların daha verimli kullanılması için sürekli olarak çiftçilerimizle görüşüyoruz. Koyun yıkama banyoluğu, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, kompost karıştırma makinesi ve çiftlik gübresi (kompost) dağıtma römorku gibi desteklerin yanı sıra eğitim programları, fuar gezileri gibi yönlendirici faaliyetlere de imza atıyoruz. Son olarak da alternatif ürün ekimini teşvik etmek amacıyla 9 ton kuru fasulye, yeşil mercimek ve nohut tohumu desteği sağlıyoruz. Bugün de anıza ekim makinesi ile ilk ekimler gerçekleştirilecek" dedi.

İlçedeki 14 kırsal mahallede 41 maden ocağı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, bu maden ocaklarının taşımacılık faaliyetlerinin tarım arazilerine zarar verdiğini kaydederek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Başkan Yalçın son olarak da ilçede besicilik faaliyeti gösteren toplam bin 515 işletmede yaklaşık 35 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan olduğunu belirterek buradan elde edilen ahır gübrelerinin kompost haline getirilip fenni gübre yerine kullanılması için çalışma yapılmasını önerdi.

Başkan Yalçın konuşmasının son bölümünde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan elektrikli traktörün seri üretime geçmesiyle birlikte 1 adedinin Talas Belediyesi makine parkına dahil edilmesini talep etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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