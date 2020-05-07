Başkan Yalçın, takipçileriyle sosyal medyada hasbihal etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medyada Beyaz Masa uygulamasını bu hafta da sürdürdü.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medyada Beyaz Masa uygulamasını bu hafta da sürdürdü.

Başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, ilk olarak geçtiğimiz hafta gerçekleşen Başkan Beyaz Masa uygulamasına dair bilgi paylaşımında bulundu. Geçen hafta kendilerine 46 çeşit talep ve öneri geldiğini hatırlatan Başkan Yalçın, bunların değerlendirilip gereğinin yapıldığını kaydetti. Daha sonra takipçileriyle sohbete başlayan Başkan Yalçın, yeşil alan ve yol çalışmalarından kentsel dönüşüme, temizlikten sosyal tesise kadar çok çeşitli alanlardaki istek ve talepleri dinleyerek soruları içtenlikle yanıtladı.

Hem belediye çalışmaları hem de koronavirüsle mücadele konusundaki başarılarından dolayı çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı alan Başkan Yalçın'a ayrıca kitap okuma kampanyasında dağıtılan kitaplar ve 'Ramazan Otobüsü'nden dolayı da yoğun şekilde teşekkür mesajı iletildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA