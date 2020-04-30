Başkan Yalçın, takipçileriyle sosyal medyada buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın sosyal medya hesabından vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, "Başkan Beyaz Masada" uygulamasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçene kadar sosyal medya üzerinden sürdüreceklerini belirtti.

Talas'ı daha ileriye götürecek çok sayıda yatırım ve hizmete imza attıklarını anlatan Yalçın, "Her hafta çarşamba günü 'Başkan Beyaz Masada' uygulamasıyla vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik, istek ve taleplerini dinledik. Koronavirüs salgını nedeniyle bu uygulamaya son vermek zorunda kaldık. Beyaz Masa buluşmalarını bundan sonra sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleştirip yine vatandaşla hasbihal edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Başkan Yalçın'a koronavirüs ile mücadele konusundaki çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA