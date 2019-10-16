Başkan Yalçın STK'larla buluştu

16.10.2019 14:39

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gönüllü Kültür Teşekkülleri temsilcileriyle bir araya geldi.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Kayseri'deki dernek, vakıf ve sendikaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen istişare toplantısında çeşitli konularda görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıda söz alan STK temsilcileri, hem kendi faaliyet alanlarında hem de belediyenin görev ve yetkisine giren konularda görüşlerini ve taleplerini dile getirdi.



Programın açılış konuşmasını yapan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, düzenlediği bu organizasyonla sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek, "Yerel yönetimlerimizle, vilayetimizle ve milletvekillerimizle, karşılıklı istişare ile problemleri birlikte çözmeye çalıştık. Bugün de burada Talas Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde toplanmış bulunuyoruz. Kendisine bu vesile ile teşekkür ediyorum." dedi.



"Sizlere değer veriyoruz"



Programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de programa katılan STK temsilcilerinden gelen soru ve taleplere dair açıklamalarda bulundu. Orta Anadolu'da sadece Konya ve Kayseri'de böyle bir birlikteliğin olduğuna vurgu yaparak, "Sizlere değer veriyoruz. STK'lar bir ilin önemli temsilcileridir. Siz, halkın arasında ne eksik ne fazla hepsini görüyorsunuz. Anadolu'da gönüllü kültür teşekküllerini böyle bir arada tutan iki ilin olduğunu görüyoruz. Biri Konya diğeri de Kayseri. Diğer illerde de bu birlikteliğin sağlanmasını önemsiyoruz." diye konuştu.



"Bir tık daha yukarı çıkmak zorundayız"



Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da mevcut hizmet ve faaliyetlerin artırılması gerektiğine işaret ederek, "24 yıldır belediyecilik yapıyorum. 10 yıl da öğretmenlik yaptım. Toplam 34 yıldır devlette hizmet ediyorum. Yoruldum, bunaldım demek yok. Bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Biz kamuda hizmet ederken sizler de sivil toplum kuruluşları olarak halka hizmet ediyorsunuz. Sizlerle iç içeyiz. Ama şimdiye kadar yaptıklarımız bir tarafa, artık bir tık daha yukarı çıkmak, üstüne yeni bir şeyler koymak zorundayız. Son zamanlarda sivil toplum örgütlerini itibarsızlaştırma çabaları var. Bunlara karşı bizim daha gür ve güçlü şekilde faaliyet üretmemiz lazım. Belediye olarak bize bu konuda ne gibi bir görev düşüyorsa yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.



"Manevi dokunuşları siz yapacaksınız"



Konuşmasında milli manevi değerlere kafa yormak gerektiğine dikkat çeken Başkan Yalçın, ağaç dikme olayına farklı bir yaklaşım getirerek, "Ben de yıllarca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. O yüzden kendimi de katarak söylüyorum. Milli manevi değerlere daha fazla kafa yormamız lazım. Hani bir hadis var ya 'kıyamet kopsa da elindeki fidanı dik' diye. Bunu büyük alimler adam yetiştirme olarak düşünmüşler ve o yönde çalışmalar yapmışlar. Günümüzde bizler STK'lar olarak adam yetiştirmenin neresindeyiz? Buna kafa yormamız lazım. Biz belediyeler olarak yolu, parkı altyapıyı yaparız. Manevi dokunuşları siz yapacaksınız, insanları siz yetiştireceksiniz." ifadelerini kullandı.



'Psikolojik destek hizmeti' için teşekkür'



Programda söz alan Erciyes Kadınlar Platformu temsilcisi Rabia Öcalan da Talas Belediyesi'nin ailelere yönelik psikolojik destek hizmetine teşekkür ederek, "Belediyemizin 'sağlıklı nesil, mutlu yaşam' adı altında ailelere ve gençlere yönelik psikolojik destek hizmeti vermeye başlaması bizi çok mutlu etti. Çocuklarda ve gençlerde sınav kaygısı, aile içi iletişim sorunları ve boşanma sürecinde çocuk psikolojisi gibi konularının ele alındığı proje çok güzel ve çok değerli bir proje. Bu yüzden sizi tebrik ediyorum ve diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA