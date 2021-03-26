Başkan Yalçın: "Sıhhat ve selametin serinliğini bize yeniden tattır"
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Başkan Yalçın: "Sıhhat ve selametin serinliğini bize yeniden tattır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yalçın: 'Sıhhat ve selametin serinliğini bize yeniden tattır'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Berat Kandilinin aynı zamanda Ramazan ayının müjdecisi de olduğuna işaret eden Başkan Yalçın, "Kandilimiz mübarek olsun, Cenab-ı Hakk, hayırlara vesile kılsın. İnsanlık olarak içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı günlerin sona ermesi için af ve afiyete açılan bir kapı olsun. İnanıyorumki bütün İslam alemi bu gece, bir yandan kendisi için af dilerken bir yandan da insanlığın sıhhat ve selameti için dua edecektir. Rabbim dualarımızı kabul buyursun ve hepimizi sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan'a ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

Başta Talaslılar olmak üzere tüm Müslümanların kandilini tebrik eden Başkan Yalçın mesajını, "Ey bizleri yoktan var eden! Sağlık ve afiyetin lezzetini bize yeniden duyur. Sıhhat ve selametin serinliğini bize yeniden tattır!" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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