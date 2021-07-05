Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz"
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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesini bekleyemezsin.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesini bekleyemezsin. Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz" dedi.

Memur-Sen üyeleri Ulus Meydanı'nda 6. Dönem Toplu Sözleşmesi öncesi taleplerini dile getirmek için toplandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı basın açıklamasında haziran ayı enflasyon rakamının 1.94 olduğunu hatırlatarak, "Böylelikle kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021'de almış oldukları yüzde 3'lük zammın üzerinden 6 ay geçti ve mart ayında yüzde 3'lük zam eridi, 4 ay boyunca keseden gitti. Şimdi geldiğimiz noktada 6 aylık enflasyon rakamının 8.45 olduğu görülüyor. Bu da 5.45'lik enflasyon farkının olduğunu söylüyor" dedi.

Korona virüs salgınının hayatın akışını etkilediğini belirten Yalçın, "Dolayısıyla böylesi koşullarda ülke ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanmanın farkındayız. Memur Konfederasyonu olarak 4 milyon memur, 2 milyondan fazla memur emeklisinin milli gelirden alacağı payı belirleme yetkisini elinde bulunduran Memur-Sen olarak durduğumuz yerin de, sorumluluğumuzun da, zorunluluğumuzun da farkındayız. Biz emeğimizin, ekmeğimizin derdindeyiz, alın terimizin ve hakkımızın teslim edilmesinin peşindeyiz" diye konuştu.

Yalçın, sistemin değişmesini istediklerini söyleyerek, "Hayali enflasyon üzerinden değil reel gerçekler, piyasa enflasyonu üzerinden artışları belirleyelim. Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme, yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startını hep beraber 6. Dönem Toplu Sözleşme'de verelim diyoruz. Kamu görevlisini devletin yükü olarak görmeyin. Kamu görevlisi devletin yükü değil devletin en önemli gücüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Taleplerini maddeler halinde açıklayan Yalçın, "Her şeye zam yapılırken memurun seyretmesini bekleyemezsin. Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz" dedi.

Kamu görevlilerine refahtan pay verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, en düşük devlet memur maaşının da yüzde 10'u aşan oranda seyyanen zamlanmasını istediklerini söyledi. Kamudaki istihdamın kamudan olması gerektiğini de dile getiren Yalçın, sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi gerektiğini aktardı.

(Mevlüt İşli – Yunus Özkan/ İHA)

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Seyyanen zam ve memurların payına düşen refah payını istiyoruz" - Haberler Ekonomi
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