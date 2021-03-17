Başkan Yalçın: "Şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Yalçın: "Şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız"

17.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:21
Başkan Yalçın:

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayarak, "Vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini vurgulayarak, "Vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız" dedi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, Türk Milletinin var olma mücadelesinin kahramanlık destanına dönüştüğü Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutladığımızı belirterek, "Ecdadımız, kendisinden çok daha güçlü bir orduyu Çanakkale Boğazı'nın serin sularına gömerek, bize gururla anlatacağımız bir zafer, huzurla yaşayacağımız bir vatan bırakmıştır. Bu yüzden şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını ebediyete kadar yüreğimizde taşımak en başta gelen milli görevimizdir." ifadelerini kullandı. Emanet edilen vatana sahip çıkmanın herkesin en başta gelen görevi olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, mesajını şöyle tamamladı; "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gerek milli mücadele dönemi şehitlerimizle gerekse de ondan sonra vatan savunmasında toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak, görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Ancak bu şekilde onlarla helalleşmiş oluruz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere canını vatan için feda eden bütün şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun." - KAYSERİ

Başkan Yalçın: 'Şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yalçın: "Şehitlerimizle helalleşmek istiyorsak görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:23:43. #1.15#
title