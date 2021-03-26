Başkan Yalçın: "Projelerimiz tek tek hayat bulacak"
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Başkan Yalçın: "Projelerimiz tek tek hayat bulacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yalçın: 'Projelerimiz tek tek hayat bulacak'

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Görev süremizin sonunda verdiğimiz taahhütlerimizin fazlasını yaparak halkımızın karşısına alnımız ak bir şekilde çıkacağız" dedi.

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Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Görev süremizin sonunda verdiğimiz taahhütlerimizin fazlasını yaparak halkımızın karşısına alnımız ak bir şekilde çıkacağız" dedi.

Mahalle muhtarlarını ağırlayan Başkan Yalçın, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde siz değerli muhtarlarımızın da yükünün ağır olduğunu biliyoruz. Muhtarlarımız da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. Bizlerde, sizlerden gelen talepleri en hızlı şekilde yapmaya çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana omuz omuza, hızlı ve çözüm odaklı çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Yalçın,

"Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımızdır. Vatandaşımızla direk irtibat içerisinde olan muhtarlarımızın mahallelerin sorunlarını çözme konusundaki arzuları bizleri mutlu ediyor. Bizlerde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın sorun ve taleplerini önemsiyoruz. Dün olduğu gibi bugünde tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam işbirliği içerisinde halkımıza birlikte hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara ziyaretleri sonrası yaptıkları istişareler sonucunda projelerin tek tek hayat bulacağını söyleyen Başkan Yalçın, şunları kaydetti:

"Halka hizmet, Hakk'a hizmet şiarıyla çıktığımız bu yolda samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemiz için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah görev süremizin sonunda verdiğimiz taahhütlerimizin fazlasını yaparak halkımızın karşını alnımız ak bir şekilde çıkacağız" diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP İlçe Başkanı Celal Atmaca'da katıldı. - HATAY

Başkan Yalçın: 'Projelerimiz tek tek hayat bulacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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