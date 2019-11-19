Başkan Yalçın, Pati Köyü'ü ziyaret etti

19.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:06

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kısa süre önce hizmete giren Pati Köy Geçici Köpek Barınma Evi ve Yaşam Merkezi'ni sık sık ziyaret ederek sevimli dostlarla bir araya geliyor.

Talas Belediyesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın'ın "100 Ağartan Projeler'den" biri olan Pati Köy, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Başkan Yalçın da 3 bin metrekarelik alanda kurulan ve şu an 85 köpeğin bulunduğu, veterinerlik hizmetleri gibi her türlü imkanın sağlandığı barınaktaki hayvanları yalnız bırakmıyor.

Her fırsatta barınağı ziyaret eden Başkan Yalçın, burada sevimli dostlarla birlikte 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiye de yakın ilgi gösteriyor.

Türkiye'deki ilk doğal ortamlı köpek barınma merkezinin açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğradığını belirten Yalçın, dileyen vatandaşların buradaki hayvanları sahiplenebileceğini ifade etti.

Yalçın, Pati Köy'ün pazartesi ve cuma günleri hariç saat 09.00-17.00 arası ziyaret edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA