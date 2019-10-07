Başkan Yalçın: "Oy vermek, ben size güveniyorum demektir"

07.10.2019 16:04

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Talas'ın kırsal mahallelerinde başlatılan "Belediye Mahallemizde" projesinin ikinci etabında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların bu seferki durağı Reşadiye Mahallesi oldu. Başkan Yalçın burada yaptığı konuşmada Reşadiye'de çok yüksek oranda oy aldıklarına vurgu yaparak, "Oy vermek, ben size güveniyorum demek. Biz de bu güveni boşa çıkartmamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Reşadiye Mahalle Muhtarı Mustafa Kapçı, devleti yönetenlerin amirlik değil ağabeylik yaptığını vurgulayarak, Başkan Yalçın'ın Reşadiye'ye, belediye başkanı seçilmeden önce de birçok hizmetinin olduğunu söyledi ve eski yeni yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Daha sonra kürsüye gelen Başkan Mustafa Yalçın yaptığı konuşmada su ve kanalizasyon idaresi, doğalgaz işletmesi, elektrik şirketi ve otobüs işletmesinden personelin yanı sıra Talas Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nden ilgili tüm personelin mahallede hizmet vermek üzere hazır bulunduklarını vurguladı.



Kendisinin de on beş yıldır Reşadiye sakini olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, "Reşadiye tarihi bir yerdir. Eski camileri, evleri ve sokakları ile şirin bir yerleşim yeridir. Seçimlerde siz bize yüksek oranda oy verdiniz. Oy vermek bir kağıdı, pusulayı sandığa atmak değildir. Biz sana güveniyorum demektir. Biz de bu güveni boşa çıkarmamak adına elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



YURT ÇAPINDA YAYGINLAŞAN PROJE



Çalışmaların yerel ve yaygın basında karşılık bulduğuna değinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projenin yurt çapında hızla yaygınlaştığına vurgu yaparak, "Ortaya koyduğumuz proje kısa zamanda çok büyük ses getirdi. Kayseri içerisinde takdir gördüğü gibi yurt çapında da örnek alınıp uygulanmaya başlandı. Samsun'da bir belediye aynı adla ve aynı içerikle bu projeyi uygulamaya başladı. Kısa zamanda bu kadar öne çıkan bu projeye verdiği desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde hizmetleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken cebimizden yapmıyoruz. Allah, devlete zeval vermesin, devletin imkanlarıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Biz de bir orkestra şefi gibi görev yaparak ekipleri koordine ediyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Programda son konuşmayı yapan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu projede emeği geçen başta belediye başkanımız Mustafa Yalçın'a ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



VATANDAŞ MEMNUN



Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Reşadiye sakinleri de Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA