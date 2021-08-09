Başkan Yalçın: "Menekşe Sitesi'nin prestij eser olmasını istiyoruz"
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Başkan Yalçın: "Menekşe Sitesi'nin prestij eser olmasını istiyoruz"

Başkan Yalçın: 'Menekşe Sitesi'nin prestij eser olmasını istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas Belediyesi olarak Menekşe Sitesi'nin ilçemizin prestij eseri olmasını istiyoruz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Talas Belediyesi olarak Menekşe Sitesi'nin ilçemizin prestij eseri olmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Yalçın, Mevlana Mahallesi'nde oturulabilir ömrünü tamamlayan ve tehlike arz eden Menekşe Sitesi'nin kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak site sakinleriyle bir araya geldi. Meclis Salonu'nda başkan yardımcıları ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü personelinin de katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Yalçın, "Bugün artık demir filizleri ortaya çıkmış durumda olan ve 10 bloktan oluşan Menekşe Sitesi'nde kentsel dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. Talas Belediyesi imar planında arsanızın değerini yükselterek size katkıda bulundu. Evinize ev şeklinde yeni konutlarınıza kavuşacaksınız. Burada yapılması düşünülen ticaret alanıyla evlerinizin değeri de artmış olacak. Eve karşılık ev vereceğiz ama tabi sıradan bir ev olmayacak. Modern, konforlu bir ev olacak. Arkadaşlarımız projeyi hazırladı. Sizler bize -seçimlerde güvendiğiniz gibi-, bunca yıllık belediyemize güvenirseniz size 'şu binadan hangi kat, hangi daireyi istiyorsunuz?' demeyi planlıyoruz. Tabi evinizin değeriyle, bulunduğu katla alakalı bir ev olacak" diye konuştu.

Proje için yol haritalarının hazır olduğunu belirten Başkan Yalçın şunları söyledi:

"Yol haritamızı belirledik. 'Biz bu işe varız Allah razı olsun.' derseniz biz bu işe hızla devam ederiz. Biz burada güzel işler ortaya çıkmasını arzu ederiz. Hem evinizi yenileme hem de hayatınızdaki konforu artırma adına yapılacak bu dönüşümün, Talas'a yakışır bir prestij eser olmasını istiyoruz."

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından sitede düşünülen kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sunum yapıldı. Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın: 'Menekşe Sitesi'nin prestij eser olmasını istiyoruz'
Başkan Yalçın: 'Menekşe Sitesi'nin prestij eser olmasını istiyoruz'
Başkan Yalçın: 'Menekşe Sitesi'nin prestij eser olmasını istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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