Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti

17.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:51
Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde, ilçe genelinde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını inceledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde, ilçe genelinde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını inceledi. Burada Cebir Mahallesi'nde kar temizliği yapan greyder operatörü ile de iletişime geçen Başkan Yalçın, kazasız belasız çalışmalar diledi.

Belediye Hizmet binası içerisinde oluşturulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın, ilçe genelindeki mahalleleri kameralarla takip ederek yağış durumuna göre hareket planı belirlediklerini ifade etti.

Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla mahallelerdeki kar yağışının etkisini ve yolların durumunu net şekilde görebildiklerini kaydeden Başkan Yalçın, bu sayede daha etkin ve verimli şekilde karla mücadele gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Kar yağışıyla birlikte ekiplerin harekete geçiş anlarını ekrandan takip eden Başkan Yalçın, Cebir'de kar temizliği yapan greyder operatörü Doğan Koç ile de iletişime geçerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Greyder operatörü Koç'a yolların durumunu ve kar kalınlığını soran Başkan Yalçın, karşılıklı araç geçişlerinin daha güvenli olması için yol kenarlarına belirli aralıklarla cep açması tavsiyesinde de bulundu. - KAYSERİ

Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti
Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti
Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yalçın, Koordinasyon Merkezi'nden kış çalışmalarını takip etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:52:19. #1.16#
title