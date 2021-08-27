Başkan Yalçın kırsalı adımlıyor

Kırsal mahallelere yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve hayata geçirdiği projelerle takdir gören Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmaları yerinde değerlendirmek için başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kırsal mahallelere yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken ve hayata geçirdiği projelerle takdir gören Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalışmaları yerinde değerlendirmek için başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Yalçın'ın bu haftaki durakları Mengücek ve Cebir Mahalleleri oldu.

Başkan Yalçın ilk olarak, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de yer aldığı ekiple birlikte Mengücek Mahallesine gitti. Burada Muhtar Ergün Şimşek ile birlikte mahalleyi gezen Başkan Yalçın, yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri yerinde gördü. Ayrıca mahallede yürütülen tarımsal faaliyetlerle ilgili bilgiler de alan Başkan Yalçın, burada çiftçilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Yalçın, Mengücek'teki ziyaretin ardından beraberindeki ekiple birlikte Cebir Mahallesine geçti. Burada mahalle sakinleri ve Muhtar Recep Çelik tarafından karşılanan Başkan Yalçın, Cebir'de de bir dizi incelemelerde bulundu.

Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen sosyal tesiste Cebir sakinleriyle bir araya gelen Başkan Yalçın, daha sonra mahalle genelinde devam eden ve yapımı planlanan projeleri değerlendirdi. Mahalle çevresini de inceleyen Başkan Yalçın ayrıca tarım arazilerini de gezerek çiftçilerle sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı