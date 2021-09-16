Başkan Yalçın'ın tarıma desteği sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yalçın'ın tarıma desteği sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yalçın'ın tarıma desteği sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ilçede tarımı geliştirmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ilçede tarımı geliştirmeye yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce kullanıma sunulan tarım aletlerine ek olarak şimdi de tohum eleme makinesi hizmete sunuldu.

Tohum desteği, anıza direkt ekim makinesi, taş toplama makinesi, koyun yıkama banyoluğu, kompost gübre karıştırma makinesi ve gübre dağıtım römorku gibi tarım ve hayvancılıkta kolaylık sağlayan iş ve aletlere ek olarak şimdi de tohum eleme makinesi Talaslı çiftçilere hizmet vermeye başladı.

"HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YARDIMINA KOŞAN BİR BAŞKANIMIZ VAR!"

Konuyla ilgili memnuniyetlerini dile getiren Talaslı çiftçiler, Başkan Yalçın'ın tarımsal konularda daima kendilerine destek verdiğinin altını çizerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

"Çiftçinin her zaman yardımına koşan bir belediye başkanımız var." sözleriyle düşüncelerini aktaran Koçcağız Mahalle Muhtarı Mehmet Kütük, çiftçilere yönelik geliştirilen projelerden çok memnun olduklarını belirtti. Birçok araçla tarımsal alanda destek aldıklarını söyleyen Muhtar Kütük, "Başkan Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Taş toplama makinesi, tohum eleme makinesi, gübre dağıtma makinesi, anıza direkt ekim makinesi gibi birçok tarım aletiyle bize hizmet veriyor. Yani Talas Belediyesi çiftçinin her zaman yanında, bu hizmetlerinden dolayı Başkan Yalçın'a bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden çiftçi Selami Kütük de Başkan Yalçın'ın kendilerini her zaman düşündüğünü kaydederek çok yararlı bir makinenin daha çiftçinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Bir diğer çiftçi de bütün sıkıntılarını Başkan Yalçın'a anlatabildiklerine dikkat çekerek, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan tohum eleme makinesi ve diğer tarım aletlerinden faydalanmak isteyen Talaslı çiftçiler, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile irtibata geçebilir. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'ın tarıma desteği sürüyor

Başkan Yalçın'ın tarıma desteği sürüyor

Başkan Yalçın'ın tarıma desteği sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mansur Yavaş
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Ertuğrul Gazi Mehmet Akif Ersoy Hulusi Akar Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Yalçın'ın tarıma desteği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:00:04. #1.12#