Başkan Yalçın: "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük mutluluk yoktur"
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Başkan Yalçın: "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük mutluluk yoktur"

Başkan Yalçın: 'Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük mutluluk yoktur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, egemenliğimizin sembolü TBMM'nin 101. yılına büyük bir coşku ve gururla erişildiğini belirten Başkan Yalçın, "23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı ve milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Aynı zamanda çocuklara armağan edilmiş en özel bayram günüdür. Bu vesile ile hem TBMM'nin kuruluşunun 101. yılını hem de tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, kalbinden daha geniş bir mekan yoktur. Hepsinin gönlünden ve gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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