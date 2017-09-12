Başkan Yalçın, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, genç çiftin nikahını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu.



Pazaryeri'nde bir düğün salonunda genç çiftin nikahını kıyan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Avcı ve Tatlı ailelerinin nikahını kıydık. Genç çiftimize sağlıklı huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Her şey gönüllerince olsun" dedi. - BİLECİK