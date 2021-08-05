Başkan Yalçın'dan yarışma paydaşlarına teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yalçın'dan yarışma paydaşlarına teşekkür

Başkan Yalçın'dan yarışma paydaşlarına teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak Millet Bahçesi Kentsel Tasarım Yarışması'na katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak Millet Bahçesi Kentsel Tasarım Yarışması'na katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Türkiye'de ilk kez Millet Bahçesi için proje yarışması düzenleyen belediye olduklarına vurgu yapan Başkan Yalçın, "Yarışmamıza mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancılarından oluşan yurt çapından 15 ekip katıldı ve güzel çalışmalar ortaya koydu. Yarışmaya ilgi göstererek proje hazırlayan hepsi birbirinden değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Mesajında jüri üyelerine de ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, titiz bir çalışmanın ardından sonuca vardıklarına işaret ederek, "Yarışmaya sunulan tüm eserleri titizlikle değerlendiren jüri başkanımız Prof. Dr. Deniz Güner hocamıza ve jüri üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin sosyo-kültürel yönden gelişimine büyük katkı sağlayacak bu önemli projede yer alan belediyemizden mesai arkadaşlarıma da emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Son olarak da ödüle layık görülen ekipleri tebrik eden Başkan Yalçın, "Yarışmamızda 3'ü başarı 3'ü de mansiyon olmak üzere 6 çalışmaya ödül verdik. Bunlardan birinciliği İsmail Kocataş ve ekip arkadaşları elde etti. Hem birinci olan ekibimizi hem de ödüle layık görülen diğer ekipleri gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Yalçın, ödüle layık görülen tüm eserlerin 6 Eylül'de düzenlenecek bir kolokyumla sergileneceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Kent & Başkan ödülleri için oylama başladı! Türkiye, en önemli projelere imza atan belediye başkanını seçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Aleyna Tilki Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yalçın'dan yarışma paydaşlarına teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:06:19. #1.15#

title