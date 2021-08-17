Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırma hatırlatması
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Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırma hatırlatması

Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırma hatırlatması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 31 Ağustos tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede çeşitli kalemlerdeki borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara 31 Ağustos tarihinin son gün olduğunu hatırlattı.

Başkan Yalçın, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri başta olmak üzere belediyenin tahsil edeceği diğer vergi türlerinde borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların, internet üzerinden ya da Talas Belediyesi'ne şahsen müracaat ederek peşin veya taksit seçeneklerinden yararlanabileceğini kaydetti. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu kapsamında getirilen yeni düzenlemelerin vatandaşların lehine olduğunu belirten Başkan Yalçın, 30 Nisan 2021 öncesindeki dönemlere ait borçların yapılandırmaya dahil olduğunu söyledi.

Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların mağdur olmamaları için 31 Ağustos'a kalmamaları tavsiyesinde bulunan Başkan Yalçın, "Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Allah, devlete zeval vermesin. Devletimiz vergisini ödemek isteyen ama imkan bulamayan vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladı. Vatandaşlarımız bu sayede vergi borçlarını daha kolay ödeme imkanı buluyor. Vergi mükellefi kardeşlerimin bu fırsatı değerlendirmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Başka Yalçın, ödemelerin www.talas.bel.tr internet adresinden yapılabileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan vergi yapılandırma hatırlatması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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