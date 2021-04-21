Talas'ta vatandaşlara tatlı ikramı
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Talas'ta vatandaşlara tatlı ikramı

Talas'ta vatandaşlara tatlı ikramı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara tatlı ikram etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşlara tatlı ikram etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ekipleri tarafından ramazan ayı boyunca sürdürülecek uygulamanın ilkine katılan Başkan Yalçın, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de tatlı ikramında bulundu.

Parklarda, yol kenarlarında, evlerinin balkonunda denk geldiği tüm vatandaşlara tatlı ikram eden Yalçın, esnafları da unutmadı.

Dükkanları gezerek tatlı ikram eden Yalçın, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Yalçın, belediye tarafından hazırlanan tatlıları vatandaşların evlerine kadar ulaştırarak iftar sofralarını tatlandırdıklarını belirtti.

Talas'ta vatandaşlara tatlı ikramı
Talas'ta vatandaşlara tatlı ikramı
Talas'ta vatandaşlara tatlı ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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