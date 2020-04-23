Başkan Yalçın'dan Ramazan mesajı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.

Ramazan ayının yaşanan maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, "Talaslı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta Talas olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA