Başkan Yalçın'dan mühendis adaylarına destek

10.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:01

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 4. Mühendislik Zirvesi'nde tanıştığı öğrencileri makamında kabul etti. Elektrikli otomobil üzerine çalışmalar yapan mühendis adaylarıyla fikir alış verişinde bulunan Başkan Yalçın, yapacakları çalışmalar için de destek sözü verdi.



Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Erciyes Üniversitesi öğrencilerine öğütlerde bulunan Yalçın, öğrencilere teknik ve araç-gereç temini noktasında yardım sözü verdi. Asıl mesleği öğretmenlik olan ve belediyecilik görevlerinden önce 10 yıl meslek lisesi makine bölümünde öğrenci yetiştiren Mustafa Yalçın, ülkemizdeki teknik personelin azlığına ve teknik imkanların yetersizliğine dikkat çekerek bu konuda yardımlarını sürdüreceğini dile getirdi.



Eğitim konularının belediyelerin görevleri arasında yer almadığını ifade eden Yalçın, buna karşın kendisinin özellikle eğitim konusunda hassas olduğunu ve imkanlar ölçüsünde katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.



Yapılan çalışmaların önemine değinen Başkan Yalçın, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, en iyi yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Yollar, alt yapılar bugün olmaz ama yarın yapılır. Fakat biz şimdi sizin gibi çalışma azmiyle dolu ve zeki gençlerin elinden tutmazsak, destek vermezsek yarın daha geç olabilir. Çünkü biz dünyayla yarışıyoruz. Dünya her geçen gün yeni teknolojilerle tanışıyor. Siz de bizim yüzümüzü ağartan gençler olacaksınız." diye konuştu.



Ziyarette söz alan genç mühendis adayları da yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında Başkan Yalçın'a bilgiler sundu. Özellikle elektrikli otomobil üzerinde önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden gençler, sağlanacak destekle çok daha iyi noktalara geleceklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA