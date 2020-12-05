Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik
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Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik

05.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:48
Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, güneşin ve dünyanın dönüşüne dair hararetli tartışmalarıyla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken Konya Altınekinli gençlerle video konferans yöntemiyle sohbet etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, güneşin ve dünyanın dönüşüne dair hararetli tartışmalarıyla bütün Türkiye'nin dikkatini çeken Konya Altınekinli gençlerle video konferans yöntemiyle sohbet etti.

Sosyal medyada tıklanma rekorları kıran görüntülerdeki Murat Seyit Kağnıcıoğlu, Nurullah Yıldız, Hasan Hüseyin Karaoğlu, Can Çetin, Mehmet Öz ve Furkan Şaban Sarı ile telekonferans yöntemiyle sohbet eden Başkan Yalçın, "Herkesin bir hobisi olmalı. Sizinki de astronomi olsun. Avrupa ve Amerika'daki gençlerle yarışabilmemiz için sizler astronomiyi çok iyi öğrenin. Sizin ufkunuz güzel şeyleri ortaya çıkarmaya vesile olacaktır. Türk gençleri çok zekidir. Devletimiz de büyük bir devlet okuyanın elinden tutar. İnşallah her biriniz NASA'da ya da, bizim Türkiye'deki yerli ve milli havacılıkta önemli görevlerde yer alırsınız." dedi. Başkan Yalçın, Konyalı gençleri ilerleyen zamanlarda Erciyes'te kayak yapmaya davet ederek, birlikte astronomi sohbeti ile kendilerine astronomiyle ilgili isteklerini temin etme sözü verdi.

Gençler de Başkan Yalçın ile görüşmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Size çok teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilendiniz. İnşallah sizinle yakın zamanda görüşürüz. Görevinizde başarılar diliyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik
Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik
Başkan Yalçın'dan Konyalı gençlere tebrik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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