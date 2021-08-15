Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma

Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelerdeki çalışmaları yerinde değerlendirmek için yaptığı ziyaretler sürüyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelerdeki çalışmaları yerinde değerlendirmek için yaptığı ziyaretler sürüyor. Başkan Yalçın, son olarak Kepez ve Çömlekçi'ye giderek bölgedeki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı heyette Başkan Yalçın ilk olarak Kepez Mahallesi'ne hareket etti. Burada Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı, esnaf ve mahalle sakinlerince sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Yalçın, ardından mahallenin ortasından geçen yoldaki genişletme, kaldırım ve park çalışmalarını yerinde gördü. Burada çocuklarla yakından ilgilenerek kitap hediye eden Başkan Yalçın, annelerinden de yapılacak parkı korumalarını istedi. Başkan Yalçın'ın Kepez Mahallesi'ndeki son durağı yapımı devam eden yeni mesire alanı oldu. Buradaki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Yalçın, daha sonra Çömlekçi'ye hareket etti.

Çömlekçi girişindeki keskin ve dik virajlı yolda yapılan alternatif yol çalışmasını inceleyen Başkan Yalçın daha sonra mahalle içine geçerek atıl durumdaki okul ve diğer binalarla ilgili bilgiler aldı. Başkan Yalçın bu binalar ile çevre düzenlemesi işlerinin yapılmasıyla gelecek yıl sosyal tesise dönüştürülmesi talimatı verdi. Daha sonra mahalle arasındaki dar yollarda yapılması planlanan genişletme çalışmalarıyla ilgili görüş alış verişinde bulunan Başkan Yalçın ardından da Talas Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğiyle yapımı devam eden bölgenin sulama ihtiyacını karşılayacak gölette yetkililerle buluştu. Burada DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal ile telefonla görüşen Başkan Yalçın, görüş alışverişinde bulundu ve emekleri için teşekkür etti.

Her iki mahalle ziyaretlerinde Kepez Muhtarı Bilal Derebaşı ve Çömlekçi Muhtarı Şaban Yılmaz, mahallelerine yapılan ve yapılacak çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma
Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma
Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Hakan Reçber Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yalçın'dan Kepez ve Çömlekçi'ye çıkarma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 10:14:48. #1.15#

title