Başkan Yalçın'dan ev oturması tadında sohbet
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Başkan Yalçın'dan ev oturması tadında sohbet

Başkan Yalçın'dan ev oturması tadında sohbet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı 'Başkan Mahallemizde' çevrim içi buluşmalarının bu haftaki durağı Bahçelievler Mahallesi oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı 'Başkan Mahallemizde' çevrim içi buluşmalarının bu haftaki durağı Bahçelievler Mahallesi oldu. Mahalle sakinleriyle çevrim içi buluşmada bir araya gelen Başkan Yalçın, bu tür programlarla şehrin hayrına güzel projeler ve öneriler geldiğini söyledi.

Bahçelievler sakinleriyle ev oturması tadında bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, kendilerini evlerine kabul eden bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. Programda söz alan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ejder Çetin de hizmet akışının çok iyi olduğuna dikkat çekerek, "Mahallemizde yapılan hizmetlerden dolayı başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibine çok teşekkür ederim. Bir sorun olduğunda 7/24 çözüm üretiliyor. Çok güzel bir hizmet akışı oluşturuldu." dedi. Programda söz alan diğer mahalle sakinleri de çeşitli konulardaki istek ve taleplerini dile getirdi. Özel çocuklar için kreş, yeni park ve oyun alanları, bisiklet yolu uygulaması ve kentsel dönüşüm ile kavşak düzenlemeleri bu programda öne çıkan istek ve talepler oldu.

Programa katılan bir Bahçelievler sakininin, "Farklı bir belediyecilik tarzınız var. Açıkçası böyle beklemiyordum. Sizi tanıdıkça, işlerinizi gördükçe çok memnun olduk. Sadece bu yüzden bağlanıp bir teşekkür etmek istedim. Elinize sağlık, her şey için teşekkür ederim" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Yaz mevsimini sahil kenarında bir ilçede geçirdiğini ifade eden bir başka Bahçelievler sakini ise Başkan Yalçın'dan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Temizlik çalışmaları düzenli, parklar bakımlı, sosyal etkinlikler, kitap dağıtımı gibi çok güzel çalışmalar var. Yaz aylarını sahil kenarındaki bir ilçede geçiriyoruz. Oradakilere gidin de 'Talas'ta yapılan çalışmaları görün' diyorum hep. Sizin gibi çalışkan bir başkanla gurur duyuyoruz." diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan ev oturması tadında sohbet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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