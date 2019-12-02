Başkan Yalçın'dan Engelliler Günü Mesajı

02.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:52

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, engellilerin kendilerine sunulan imkanlar neticesinde birçok alanda büyük başarılara imza attığına dikkat çekti ve bunun da toplumdaki yerlerinin sağlamlaşması yolunda olumlu gelişmelere vesile olduğunu söyledi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Başkan Yalçın, engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin istenilen seviyeye ulaşması için herkese görevler düştüğünü ifade ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli haklarının ve sorunlarının enine boyuna tartışıldığı ve onların günlük yaşamlarını kolaylaştırma yolunda adımların atıldığı çalışmalara vesile olmasını diliyorum. Bizler belediyeler olarak günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştirip şehri onlara göre dizayn ederken tüm diğer kamu kurum ve kuruluşları ile toplumsal oluşumlar da kendi üzerlerine düşün görevleri bihakkın yerine getirmelidir. Bugün engelli kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanlar neticesinde başta spor olmak üzere eğitim kültür, sanat ve diğer birçok alanda hem yurt içinde hem de dünya çapında önemli başarılara imza attığını görüyoruz. Bu başarılar, birer fert olarak onların toplum nezdindeki yerlerini sağlamlaştırırken bizlerin de göğsünü kabartıyor. Son olarak Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar, dünya şampiyonu olarak bunu birkez daha ispatladılar. Hem kendilerini tebrik ediyorum hem de tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA