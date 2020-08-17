Başkan Yalçın'dan bilinçli tarım teşviki
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Başkan Yalçın'dan bilinçli tarım teşviki

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerde bilinçli tarım yapılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Kamber'de bir elma bahçesini ziyaret etti.

Başkan Yalçın'dan bilinçli tarım teşviki
17.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:13

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerde bilinçli tarım yapılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Kamber'de bir elma bahçesini ziyaret etti. 10 bin fidan dikerek verimli sonuçlar alan üretici Tuncay Gökdemir'i tebrik etti.

Başkan Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir karış toprağın boş kalmaması yönündeki işaretinin ardından yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin yanı sıra bilinçli üretim ile de ilgili teşviklerine devam ediyor. Bu kapsamda üreticilerle her fırsatta bir araya gelen Başkan Yalçın'ın son durağı Kamber Mahallesi oldu. Burada 7 yıldır çeşitli cinslerde 10 bin elma fidanı yetiştiren çiftçi Tuncay Gökdemir ile buluşan Başkan Yalçın, kendisini ekonomiye katkısından dolayı tebrik etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette Başkan Yalçın, bilinçli tarımın önemine dikkat çekti.

Araziye ve iklime uygun yapılan tarımsal faaliyetleri destekleyen Başkan Yalçın, ilçede verimli tarımın yapılmasına öncülük etmeye devam edeceklerini söyledi. Elma bahçesine de giren Başkan Yalçın, dalından kopardığı meyveleri inceledi. Sulu olması ve kalitesiyle dikkat çeken elmaların üreticisi Tuncay Gökdemir'e çalışmalarında hep yanlarında olacaklarını belirten Başkan Yalçın, bu tür üretim yapmak isteyen vatandaşlara da destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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