Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu
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Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu

Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik başlattığı değerlendirme ziyaretleri devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelere yönelik başlattığı değerlendirme ziyaretleri devam ediyor. Başkan Yalçın'ın bu haftaki durağı Ardıç ve Kamber mahalleleri oldu.

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı ekiple birlikte kırsala adeta çıkarma yapan Başkan Yalçın, ilk olarak Ardıç Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan çalışmaları ve yapılması planlanan projeleri Muhtar Alper Solak ile birlikte yerinde gördü. Mahalle sakinlerinin yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Yalçın ve beraberindekiler, yörede üretilen karpuz ve domates ikramını tattı. Mahalleye yapılan yol, asfalt ve kilit parke hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti belirten bir süt toplayıcısı, "Hizmetlerinizden dolayı ellerinize sağlık. Bizi tozdan kurtarıyorsunuz. Teşekkür ederim" dedi.

Ardıç gezisinin ardından Kamber Mahallesi'ne geçen Başkan Yalçın, burada mahalle girişinde bulunan ve Talas'ın tek un değirmenini işleten Şahin ailesinin misafiri oldu. Mahallelinin sıcak ve samimi karşılamasına aynı şekilde karşılık veren Başkan Yalçın, kıraathanedeki vatandaşlarla bir süre çay içip sohbet etti. Vatandaşların Kamber-Çatakdere yolu ile yapımı süren diğer yollarla ilgili talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayer Özsoy ile cep telefonuyla görüşen Başkan Yalçın, çalışmaların hızlandırılacağı sözünü verdi. Çözüm odaklı bu yaklaşımı için Kamber Muhtarı Ömer Navruz ve vatandaşlar Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Yalçın inceleme gezisi sırasında Ümmühan ve Hasret Eğriçimen çiftinin bir süre önce dünyaya gelen üçüz bebeklerini kucağına aldı. Birinin hastanede tedavisi süren bebekleri seven Başkan Yalçın, aileyi tebrik etti. Yaklaşık 25 yıldır bölgeye toptancılık hizmeti sunan Gıda İşletmecisi Tayfun Çetinkaya, 20'si Talas bölgesinde 40 köyü gezdiğini belirterek, "Yüzünüz diye demiyorum. Göreve geldiğinizden bugüne Talas sizin gibi bir başkan görmemiştir. Özellikle köylere desteğinizi, yatırım ve hizmetleri inkar eden aslını inkar etmiş olur" diye konuştu.

Başkan Yalçın'ın gezisi sosyal tesise çevrilmesi istenilen eski okul binasındaki incelemelerin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu
Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu
Başkan Yalçın'dan Ardıç ve Kamber'de yatırım turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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