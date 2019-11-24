Başkan Yalçın'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:48

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, öğretmenliğin ilahi bir meslek olduğunu belirterek, ruhunda fedakarlığın bulunduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin, toplumdaki bireylere yol gösteren birer rehber olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları aktardı:

"Öğretmen olmak Allah'ın bir lütfudur. Bu lütufa mazhar olanların emeklerine, çaba ve gayretlerine karşılık biz ne yapsak azdır. Bu nedenle her gün öğretmenler günü olsa bile öğretmenin hakkını yerine getirmiş olamayız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Ahirete göçenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu vesile ile dünyanın en ulvi mesleklerinden birini yerine getiren öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA