Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı
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Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın'dan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi Mesajı
19.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:34

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Talas Belediyesi tarafından yaptırılan ve çok büyük ilgi gören 3 boyutlu billboardın önünde bir açıklama yapan Başkan Yalçın, Allah'tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun'da bundan 101 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olay, Atatürk'ün Samsun'a Bandırma Vapuru ile ayak basmasıdır. Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise, Zincidereli bir hemşehrimizdir ve bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Bizim Bandırma Vapuru ile bu sebepten ötürü çok farklı bir yakınlığımız vardır. Allah bize bir daha milli mücadeledeki zorlukları yaşatmasın. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Atatürk ve silah arkadaşlarına olan saygımız da bitmeyecek. Onları hep rahmet ve minnetle anacağız" dedi.

"KAPTAN DURUSU'NUN TORUNU NEJAT ULUGÖL İLE GÖRÜŞTÜM"

Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun torunu Nejat Ulugöl ile de telefonda görüştüğünü ifade eden Başkan Yalçın, bu vatan için mücadele etmiş olanlara minnet duygularını yansıtmak zorunda olduklarını belirterek, "Ben de bir kaç gün evvel, İsmail Hakkı Durusu'nun hayatta olan tek varisi, kızından torunu Nejat Ulugöl ile telefonda görüştüm. Kendisi şu anda 90 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Bu görüşmeden çok mutlu oldu ve herkese, Zincidere'ye, Talas'a, Kayseri'ye selam etti. Bu vesile ile selamını da tüm Kayseri'ye iletmiş olayım" diye konuştu.

"KADİR GECESİ, KORONAVİRÜSTEN KURTULMAMIZA VESİLE OLSUN"

Açıklamasının son bölümünde de Kadir Gecesi'ni tebrik eden Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün bir de Kadir Gecesi'ni idrak etmiş olacağız. Kadir Gecesi'nin bizim için bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu Allah bize müjdelemiş. Bu müjde inşallah günahlarımızın affına ve koronavirüsten kurutulmamıza vesile olur. Ben ayrıca yaklaşan bayramımızı da tebrik ediyorum, şimdiden herkese kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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