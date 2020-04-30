Başkan Yalçın'dan 1 mayıs mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bir mesaj yayımlayarak çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Mesajında alnının teriyle ekmeğini kazanmanın önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, 1 Mayıs'ın özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm çalışanlar için hayırlara vesile olmasını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA