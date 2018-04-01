Başkan Yalçın, Camii Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Yüzbaşı Camii çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryerinde bulunan Yüzbaşı Camii çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yalçın, dernek başkanı ve camii cemaati ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Yalçın,"Yüzbaşı camii Dernek Başkanı İbrahim Öztosun ve cami cemaati ile birlikte olduk. Dernek başkanımın ve cemaatin bizden isteklerini yerinde incelemek için keşifte bulunduk. İsteklerinin karşılayacağımıza söz vererek gerekli talimatları birimlerimize verdik. Camiler bizim ibadetlerimizi yaptığımız toplumu ilgilendiren güzide mekanlarımız Pazaryeri Belediyesi olarak görevde olduğumuz 9 yıl içinde camilerimizin isteklerini her zaman ön planda tutarak çözüm noktasında büyük gayret sarf ettik.Bundan sonra da gayret göstermeye devam edeceğiz bizlere dualarınıdesteğini esirgemeyen pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberligimizi daim etsin" dedi. - BİLECİK