Başkan Yalçın: "Bu dönemde evde kalanlara hizmet bambaşka bir sınav"
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Başkan Yalçın: "Bu dönemde evde kalanlara hizmet bambaşka bir sınav"

Başkan Yalçın: 'Bu dönemde evde kalanlara hizmet bambaşka bir sınav'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 günlük tam kapanmayla birlikte belediye faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için birim müdürleriyle toplantı düzenledi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 günlük tam kapanmayla birlikte belediye faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için birim müdürleriyle toplantı düzenledi.

Meclis Salonu'nda belediyede görevli başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Yalçın, tam kapanma sürecindeki tedbirlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Başkan Yalçın, bu dönemde yaşayanların çok farklı bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, "Korona salgınıyla 12 milyon yıldan beri var olduğu söylenen dünyada çağdaş olmak herkese nasip olmuyor. Bize nasip oldu. Çok enteresan bir şey. Sınavımız çok çetin. Evde oturan insanlar olarak sınav farklı, ama asıl bu sınavın yapıldığı zaman ve mekanda görevli olmak, yönetici olmak, hele belediyeci olmak bambaşka bir sınav. O yüzden hepimizin müthiş bir sorumluluğu var, ama iyi ki var. Kişi bu şekilde insanlara faydalı olarak hem dünyasını, hem ahiretini kazanabilir. Ben her hareketimizde böyle düşünüyorum. Sosyal destek anlamında, hijyen anlamında, tarımla ilgili anlamda, her branşta yaptığımız işin koronayla ilgili böyle bir tarafı var. Onun için farklı bir öncelikler sıralamasına mecbur kaldık. Birçok önemli projemiz öncelik değiştirdi. Bir yılı geçen zaman diliminde anladık ki biz koronayla yaşamaya alışmalıyız. O halde koronayla birlikte yaşamak, yaşayanlara hizmet etmek gibi bir görevimiz de oldu" dedi.

"Yaptığımız planlamayla 17 günlük tam kapanmayla birlikte belediyemizin işleri de zamanında yetişmiş olacak" diyen Başkan Yalçın, "Bütün çalışanlarımız gelebilecek bir telefona hazırlıklı olmalı. Cenabı Allah herkese sağlık versin. İnşallah yeniden eski günlere tekrar kısa zamanda döneriz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Yalçın: 'Bu dönemde evde kalanlara hizmet bambaşka bir sınav'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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