Başkan Yalçın, takipçileriyle sosyal medyadan buluşmayı sürdürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya üzerinden başlattığı "Başkan Beyaz Masada" uygulaması ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya üzerinden başlattığı "Başkan Beyaz Masada" uygulaması ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etmeyi sürdürüyor.

Uygulama kapsamında başkan yardımcılarıyla birlikte takipçilerinin karşısına geçen Yalçın, çeşitli konularda gelen sorulara da cevap verip, istek ve talepleri de not etti.

Başkan Yalçın ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı.

Yalçın, bu uygulamanın sadece soru-cevap programı olmadığını belirterek, "Bize katılmanız, bu şehrin yönetimine katılmanızdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün