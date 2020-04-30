Başkan Yalçın, beyaz masaya sanal ortamda devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yalçın, beyaz masaya sanal ortamda devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etti.

Başkan Yalçın, beyaz masaya sanal ortamda devam ediyor
30.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:59

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından takipçileriyle buluşarak sohbet etti. Vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, Başkan Beyaz Masa uygulamasını korona virüs salgını geçene kadar bu şekilde sürdüreceklerini söyledi.

İlk olarak takipçilerine hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, seçimlerden bu yana 1 yıl geçtiğini ifade ederek, "1 yıl boyunca Talas'ı daha ileri noktaya götürecek çok sayıda yatırım ve hizmete imza attık. Bu arada da her hafta Çarşamba günleri Başkan Beyaz Masa'da uygulamasıyla vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik, istek ve taleplerini dinledik. Ancak korona virüs salgını nedeniyle bu uygulamaya son vermek zorunda kaldık. Beyaz Masa buluşmalarını bundan sonra sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleştirip yine sizlerle hasbihal edeceğiz" dedi.

Ardından 1 yıl içerisinde yaptıkları belediye çalışmalarını özetleyen Başkan Yalçın, korona virüs salgını sürecinde ortaya koydukları faaliyetleri de vatandaşlarla paylaştı. Yoğun ilgi gören buluşmada daha sonra vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yalçın, kentsel dönüşümden park ve yeşil alana, kitap dağıtımından gezi otobüsüne kadar birçok konuda yöneltilen sorulara açıklık getirdi.

Özellikle kitap okuma kampanyası kapsamında dağıtılan kitaplardan ve ilçede moral turu yapan gezi otobüsünden dolayı çok sayıda teşekkür alan Başkan Yalçın, gezi otobüsünün Ramazan ayı boyunca cadde ve sokaklarda olacağının da müjdesini verdi. Başkan Yalçın'a ayrıca korona virüsle mücadele konusunda ortaya konulan başarılı performanstan dolayı da çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Haberler
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Haberler
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Ebru Gündeş Haluk Levent
Spor Ali Koç Podolski Caner Erkin Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Avrupa
Şu an buradasınız: Başkan Yalçın, beyaz masaya sanal ortamda devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:28:09. #1.15#
title