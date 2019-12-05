Başkan Yalçın Beyaz Masa'da

05.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:02

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, başlattığı 'Başkan Beyaz Masada' uygulaması tüm hızıyla sürüyor. Başkan Yalçın bu haftada Beyaz Masa'da hem gelen telefonlara baktı hem de vatandaşlarla yüz yüze görüştü.



Çarşamba günleri öğleden sonraları belediye hizmet binası girişindeki Beyaz Masa biriminde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Yalçın'ın uygulaması her kesimin beğenisini topladı. Beyaz Masa'ya gelen vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Yalçın, aynı zamanda istekleri not alıp hazırlanan dilekçeleri anında başkan yardımcılarına iletirken, diğer yandan da vatandaşlarla yakından ilgilendi. Sıcak çayların ikram edildiği görüşmelerde Başkan Yalçın, Beyaz Masa'ya gelen telefonları da bizzat kendisi cevapladı. Telefonda Başkan Yalçın'ın sesini duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kısa süre sonra taleplerini iletti.



Yüz yüze görüşmeler ve telefonla iletişimin olumlu geri dönüşleri olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, hem kendisinin hem de vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu belirterek, Çarşamba günleri öğleden sonra vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA